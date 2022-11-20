LEVENT TÜZEMEN - LİDERLER BELLİ!

İskoçya ve Çekya maçları gösterdi ki; A Milli Takım, EURO 2024'e Hakan Çalhanoğlu ve Cengiz Ünder'in liderliğinde hazırlanacak. Sakatlık olmadığı sürece Stefan Kuntz kadroyu belirlerken önce Hakan-Cengiz ikilisini yazacak ardından diğer isimleri belirleyecek. İki milli maça kadar böyle etkili bir Hakan Çalhanoğlu izlemedim. Kuntz'un daha çok yurt dışında oynayan oyunculardan oluşturduğu A Milli Takım'ı Hakan bir orkestra şefi gibi yönetti.

Kaptan sahanın her yerine ayak izini bırakırken, çok koştu, çok çalıştı, ısrarla rakibi kovaladı, rakipten top çaldı, atak kesti, arkadaşlarını hücuma taşıdı, etkili paslar attı ve alkışlanan futbolunu iğne deliğinden geçen bir vuruş sonucu golle süsledi. Cengiz Ünder'in alıştığımız bireysel yeteneğine dayalı futbolunun dışına çıktığını gördük. Cengiz'in, Hakan gibi pas oyununu tercih etmesi, kritik kilit paslar atması ve özellikle ilk golde ayağındaki topu Enes'in koşu yoluna bırakması akıl doluydu. İki maçta gözlemlediğim en önemli ayrıntı, Dünya Kupası nedeniyle verilen arada birçok oyuncu tatile çıkarken A Milli Takım'a çağrılan oyuncuların sahada görev yaparken, "Bu maçlar angarya" düşüncesinde olmayıp istekli ve coşkulu oynamalarıydı. Bu davranış alkışlanacak güzellikteydi.

Kuntz, elindeki genç ve yetenekli kadronun kıymetini bilmeli ve acilen takıma kalıcı bir oyun anlayışı yüklemeli. Bir maç 3'lü diğer maç 4'lü savunma oynamak "Ezber oyun" kazanma alışkanlığına zarar verir.

NOT: Cüneyt Çakır'a Türk futboluna kazandırdığı gururlar adına teşekkür ediyorum. TFF'nin jübile yapması çok güzeldi. Keşke Çakır'ın yol arkadaşları Tarık Ongun ile Bahattin Duran da jübilede olsaydı.

TURGAY DEMİR - LİDER HAKAN!

Milli Takım üç gün arayla İskoçya ve Çekya'yı aynı skorla mağlup ederken, yıllardır ay-yıldızlıları çıplak gözle izlemeye hasret Diyarbakır ve Gaziantepli futbolseverleri de ayrıca mutlu etti. İki maçtan anladığım şu; takımdaki bazı tecrübeli isimler devre dışı kalınca Hakan Çalhanoğlu çok daha fazla sorumluluk almaya başlamış. Belli ki, rahatlamış!. Aynı şekilde Kuntz'un da kafası çok rahat gibi. Alman teknik adamın asıl amacı da Hakan ve Cengiz Ünder liderliğinde bir ekip oluşturmak sanırım.

Kuntz, Hakan ve Cengiz'in oyun karakterlerine benzer özelliklere sahip oyuncuları bir arada kullanarak ayağa oynayan bir takım yaratma peşinde. İlk kez oynayanların da çok rahat göründükleri bir ortam var Milli Takım'da ve bu çok önemli. Demek ki gençlerin üzerinde bir baskı yok. Samet Akaydın, Onur Bulut, Salih Özcan, Doğukan Sinik, Enes Ünal, Arda Güler, Tayyip Talha, Kuntz'un planlamasına uygun isimler. İki hazırlık maçının da genel olarak hocayı mutlu ettiğine eminim. Takımda uyum var, birliktelik var ve mücadele var. Kalite zaten var.

Cumhuriyetimizin 100. yılında, geride kalan yıllardan çok daha iyi bir Milli Takım izleyeceğimizin sinyallerini aldık. Bu da az şey değil. Bravo çocuklar. Bravo Kuntz…