A Milli Futbol Takımımız, hazırlık maçında Gaziantep'te Çekya ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi Türkiye'nin muhtemel 11'i futbolseverler tarafından merak ediliyor. İşte Türkiye'nin Çekya maçı muhtemel 11'i...

A Milli Futbol Takımımız, Euro 2024 elemeleri kapsamında hazırlıklarını özel maçlarla sürdürüyor. Bu doğrultuda Çarşamba günü Diyarbakır'da İskoçya'yla karşılaşan ve maçtan 2-1 galip ayrılan Ay-Yıldızlı futbolcularımız, bugün de Gaziantep'te Çekya'yı saat 20.00'de ağırlayacak. TRT Spor'dan yayınlanacak karşılaşmayı, İskoçya Futbol Federasyonu'ndan hakem William Collum yönetecek. İskoçya randevusunda göz dolduran bir performans sergileyen A Milli Takım, Çekya'yı da devirip 2'de 2 yapmak istiyor.

HEDEFİMİZ DOĞRUDAN EURO 2024

Fotomaç'ın haberine göre; Avrupa Futbol Şampiyonası'na playoff ve başka yollara sapmadan direkt katılmak isteyen A Milli Takımımız, genç ve yeni jenerasyonunu Kuntz önderliğinde verimli bir şekilde kullanmanın planlarını yapıyor. Türkiye, Çekya karşısında 5 oyuncusundan yoksun olarak sahaya çıkacak. Emre Mor ve Ferdi Kadıoğlu sakatlığı, Merih Demiral, İrfan Can Kahveci ve Orkun Kökçü de FIFA talimatlarına istinaden, kulüpleriyle varılan karşılıklı mutabakatla kadrodan çıkarıldı. İskoçya maçında yedek kulübesinden çıkamayan Türk futbolu ve Fenerbahçe'nin 'altın çoçuğu' Arda Güler'in Çekya maçında forma giyip ilk kez milli olması bekleniyor.

MİLLİLERİN 612. MAÇI

A Milli Futbol Takımı, Çekya maçıyla tarihindeki 612. müsabakasını oynayacak. Milliler, geride kalan 333'ü resmi, 278'i özel olmak üzere toplamda 611 mücadelede 1'i hükmen olmak üzere 235 galibiyet kazandı. Ay-yıldızlılar 231 mağlubiyet, 145 de beraberlik aldı. Türkiye, oynadığı karşılaşmalarda 830 gol kaydederken, kalesinde ise 874 gole engel olamadı.

TÜRKİYE - ÇEKYA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Türkiye: Uğurcan, Samet, Ozan, Tayyip, Onur, Salih, İsmail, Arda, Kerem, Cengiz, Enes.

Çekya: Pavlenka, Coufal, Zima, Brabec, Zmrhal, Soucek, Kral, Cerny, Barak, Navratil, Chytil.

KUNTZ İLE 14. MAÇ

Türkiye, Alman teknik adam Stefan Kuntz yönetiminde 14. maçını Çekya karşısında oynayacak. Milli takım, Kuntz ile çıktığı 13 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşarken, 34 kez ağları havalandırıp, 15 gol yedi.

ÇEKYA İLE 11. RANDEVU

A Milli Futbol Takımımız, Çekya ile daha önce 4'ü resmi, 6'sı özel olmak üzere 10 kez karşı karşıya geldi ve 4 galibiyet, 1 beraberlik, 5 yenilgi aldı. Ay-yıldızlılar bu müsabakalarda rakip fileleri 13 kez havalandırırken, kalesinde ise 20 gol gördü.

GAZİANTEP 21 YIL SONRA EV SAHİBİ

Gaziantep'te, 21 yıl sonra milli maç heyecanı yaşayacak. Milliler, son olarak 25 Nisan 2001 tarihinde Gaziantep Kamil Ocak Stadı'nda Arnavutluk ile özel maçta mücadele etmiş, sahadan 2-0'lık yenilgiyle ayrılmıştı. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi de daha önceki açıklamalarında, Anadolu'da maçlara devam edeceklerini söyleyip, "Devletimiz tarafından Anadolu'da birbirinden güzel, Avrupa standartlarında stadyumlar inşa edildi. Biz de TFF olarak A Milli Takımımızı bu şehirlerimizle buluşturmak için çaba içerisinde olacağız" ifadelerini kullanmıştı.

ONUR'UN SİFTAH MAÇI

Son iki aday kadroya çağrılmasına rağmen ay-yıldızlı formayı henüz giymeyen Onur Bulut'un bugün Çekya karşısında ilk kez forma şansı bulması bekleniyor. Kayserispor'un 28 yaşındaki oyuncusu, İskoçya karşısında kenarda beklemişti. Onur Bulut, bu sezon Süper Lig'de 14 karşılaşmaya çıktı. 2 gol ve 2 asistlik performansıyla adından söz ettirdi.