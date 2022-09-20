UEFA Uluslar ligi'nde Lüksemburg ve Faroe Adaları'yla karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'mızın teknik direktörü Stefan Kuntz'un geleceğine ilişkin flaş bir iddia ortaya atılmıştı.
Sergen Yalçın ve A Milli Takım iddialarına cevap geldi!
Son olarak Beşiktaş'ı çalıştıran ve siyah-beyazlılarda çifte kupa kaldıran teknik direktör Sergen Yalçın için, A Milli Futbol Takımı'nın başına geçeceği iddiaları ortaya atılmıştı. Konuyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop'tan resmi açıklama geldi. İşte detaylar...
Milli Takım Haberleri
Yayın Tarihi: 20.09.2022- 10:50
Deneyimli çalıştırıcının yerine son olarak Beşiktaş'ta çifte şampiyonluk yaşayan ve şu anda bir takım çalıştırmayan Sergen Yalçın'ın getirilebileceği belirtilmişti.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) konuyla ilgili resmi açıklama geldi.