İRFAN CAN KAHVECİ: ÇOK MUTLUYUM

Benim için her şey yolunda gidiyor. Çok fazla sakatlıklarım oldu, performans düşüşlerim oldu ancak tekrar milli formayla mücadele edeceğim için çok mutluyum. Fiziksel olarak iyi olduğum zaman maçlara kendimi verebiliyorum. İnşallah bundan sonrası iyi olur.