UEFA Uluslar Ligi'nde Lüksemburg ve Faroe Adaları'yla karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'mızda İrfan Can Kahveci ve Serdar Gürler, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
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UEFA Uluslar Ligi'nde Lüksemburg ve Faroe Adaları'yla karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'mızda İrfan Can Kahveci ve Serdar Gürler, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
👉İRFAN CAN VE SERDAR GÜRLER'İN AÇIKLAMALARINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...👈
İRFAN CAN KAHVECİ: ÇOK MUTLUYUM
Benim için her şey yolunda gidiyor. Çok fazla sakatlıklarım oldu, performans düşüşlerim oldu ancak tekrar milli formayla mücadele edeceğim için çok mutluyum. Fiziksel olarak iyi olduğum zaman maçlara kendimi verebiliyorum. İnşallah bundan sonrası iyi olur.
Soru: Dünya Kupası'nda hangi takımı destekliyorsun?
İrfan Can Kahveci: Benim favorim her zaman Türkiye. Başka bir favorim yok.
SERDAR GÜRLER: ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM
Türkiye'de, Avrupa'da kendini kanıtlamış üst düzey oyuncular var. Elimden geleni yapacağım. Başarılara katkı sağlarsam ne mutlu bana. Rotasyon demeyelim. İyi oynayanı oynatıyor Emre Belözoğlu hoca.
Hocamız bizi sezona çok iyi hazırladı ve öyle de devam ediyoruz. Milli takımda amacımız gol yememek. En az önceki maçlardaki kadar gol atmak istiyoruz.