Lucescu döneminde küme düştüğümüz için şu anda kendi seviyemizdeki ekiplerle oynamıyoruz. Zaten bu durum puan cetveline de yansımış durumda. 4 maçın hepsini kazandık. 14 gol attık, hiç yemedik. Bir mucize olmazsa grubunu lider bitirecek olan Türkiye, Euro 2024'e katılım için diğer grup liderleriyle play-off maçlarına çıkacak. Avrupa elemelerinden Euro 2024'e katılamazsa bu yolla turnuvaya katılma imkanımız doğacak.