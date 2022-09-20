Türkiye, Uluslar Ligi'nde C Grubu'na düştüğü için kendi seviyesinde olmayan takımlarla eşleşmişti. Lüksemburg, Faroe Adaları ve Litvanya'nın bulunduğu grupta gol şov yaparak 4'te 4 yapan Millilerin önünde 2 maç kaldı.
A Milli Takım hedefini belirledi: Gol yemeden 12 puan!
A Milli Takım, Uluslar Ligi C Grubu'nda üst üste Lüksemburg ve Faroe Adaları ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmalar öncesi Ay-yıldızlıların hedefi 2'de 2 yapıp, yeniden Uluslar B Ligi'ne çıkmak. İşte detaylar...
Fotomaç'ın haberine göre, Fatih Terim Stadı'nda Lüksemburg'u ağırladıktan sonra deplasmanda Faroe Adaları'na konuk olacağız. Grubu lider bitirmek için Lüksemburg maçında beraberlik yetiyor ancak teknik direktör Stefan Kuntz ve öğrencileri kendilerini bu karşılaşmalara motive etmek için iki hedef belirledi.
Ay-yıldızlılar, geride kalan 4 maçta rakiplerine puan kaptırmadı. Teknik direktör Stefan Kuntz ve futbolcular kalan 2 mücadeleyi de kazanarak grubu kayıpsız şekilde 18 puanla tamamlamayı planlıyor. Oynadığımız 4 maçta henüz kalemizde gol de görmedik. Başta savunma oyuncuları olmak üzere takım, grup maçlarını gol yemeden tamamlamayı hedefliyor. İdmanlarda en hırslı futbolcular, defansta görev yapanlar. Takım arkadaşlarını da sık sık maç içinde gereksiz risk almaya karşı uyarıyorlar.