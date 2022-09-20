İrfan Can Kahveci ve Serdar Gürler'den Milli Takım açıklaması!
UEFA Uluslar Ligi'nde Lüksemburg ve Faroe Adaları'yla karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'mızda İrfan Can Kahveci ve Serdar Gürler, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İrfan Can, "Çok fazla sakatlıklarım oldu, performans düşüşlerim oldu ancak tekrar milli formayla mücadele edeceğim için çok mutluyum." derken; Serdar Gürler ise "Elimden geleni yapacağım." ifadelerini kullandı. İşte o açıklamaların tamamı...
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