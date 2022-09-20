A Milli Futbol Takımı Lüksemburg mesaisini sürdürdü! Stefan Kuntz'tan özel talep

A Milli Futbol Takımı'mız, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta 22 Eylül Perşembe günü Lüksemburg ile karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlılar bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Stefan Kuntz öğrencilerinden, son iki maçı da gol yemeden kazanmalarını istedi. İşte detaylar...

Milli Takım Haberleri Yayın Tarihi: 20.09.2022- 11:53 Güncelleme Tarihi: 20.09.2022- 14:32