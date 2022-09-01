2022 Avrupa Şampiyonası'nda (EuroBasket 2022) A Grubu'nda A Milli Basketbol Takımı'mız ilk maçında Karadağ ile kozlarını paylaşıyor. Ergin Ataman yönetimindeki 12 Dev Adam, mücadeleden galip ayrılmanın peşinde.
Türkiye 14-18 Karadağ| İlk çeyrek sonucu
Türkiye 24-25 Sırbistan | İkinci çeyrek devam ediyor...
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TÜRKİYE - KARADAĞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Türkiye - Karadağ maçı 1 Eylül Perşembe günü saat 17:15'de başladı. Müsabaka NTV'de canlı yayınlanıyor.
MİLLİ TAKIMIMIZIN MAÇ PROGRAMI
3 Eylül Cumartesi: 17.15 Bulgaristan-Türkiye
4 Eylül Pazar: 20.00 Türkiye-Gürcistan
6 Eylül Salı: 14.30 Belçika-Türkiye
7 Eylül Çarşamba: 14.30 Türkiye-İspanya
A MİLLİ BASKETBOL TAKIMI'MIZ KADROSU
Başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:
Alperen Şengün, Buğrahan Tuncer, Cedi Osman, Ercan Osmani, Furkan Korkmaz, Melih Mahmutoğlu, Onuralp Bitim, Sadık Emir Kabaca, Sertaç Şanlı, Shane Larkin, Şehmus Hazer, Yiğitcan Saybir.