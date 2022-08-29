2022 Avrupa Şampiyonası'nda (EuroBasket 2022) mücadelede edecek A Milli Erkek Basketbol Milli Takımı'nın 12 kişilik kamp kadrosu belli oldu.

A Milli Erkek Basketbol Milli Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası'nda (EuroBasket 2022) sahne alacak.

Ay-yıldızlıların 12 kişilik kamp kadrosu belli oldu.

Kadroda şu isimler yer aldı:

Alperen Şengün, Buğrahan Tuncer, Cedi Osman, Ercan Osmani, Furkan Korkmaz, Melih Mahmutoğlu, Onuralp Bitim, Sadık Emir Kabaca, Sertaç Şanlı, Shane Larkin, Şehmus Hazer, Yiğitcan Saybir.

Milli takım, A Grubu'nda Karadağ, Gürcistan, İspanya, Bulgaristan ve Belçika ile mücadele edecek. A Grubu maçlarına Gürcistan'ın başkenti Tiflis ev sahipliği yapacak.