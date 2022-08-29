A Milli Erkek Basketbol Milli Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası'nda (EuroBasket 2022) sahne alacak.
Ay-yıldızlıların 12 kişilik kamp kadrosu belli oldu.
Kadroda şu isimler yer aldı:
Alperen Şengün, Buğrahan Tuncer, Cedi Osman, Ercan Osmani, Furkan Korkmaz, Melih Mahmutoğlu, Onuralp Bitim, Sadık Emir Kabaca, Sertaç Şanlı, Shane Larkin, Şehmus Hazer, Yiğitcan Saybir.
Milli takım, A Grubu'nda Karadağ, Gürcistan, İspanya, Bulgaristan ve Belçika ile mücadele edecek. A Grubu maçlarına Gürcistan'ın başkenti Tiflis ev sahipliği yapacak.
İşte MİLLİ TAKIM! 🇹🇷— TBF (@TBF) August 29, 2022
A Erkek Milli Takımımızın 12 kişilik FIBA @EuroBasket 2022 kadrosu belli oldu!#BizBirlikteyiz#EuroBasket2022 #BringTheNoise pic.twitter.com/xxFkb1V8Jc