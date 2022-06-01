Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Stefan Kuntz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, basına açık gerçekleştirildi.
Ay-yıldızlı ekipte, izni sona eren ve bugün kampa katılan Orkun Kökçü de idmanda yer aldı ve aday kadro tamamlandı. Orkun, takımdan ayrı bireysel antrenör eşliğinde çalıştı.
İstasyon ve 5'e 2 pas çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda taktik çalışmayla sürdü. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Faroe Adaları karşılaşmasının taktik çalışmasının yapıldığı belirtildi.
Antrenmanı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu Üyesi ve A Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop ile TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş da izledi.
Ay-yıldızlı ekip hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği çift idmanla sürdürecek.