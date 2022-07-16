A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Kadınlar Milletler Ligi Final Etabı'nda İtalya ile karşı karşıya geliyor.
TVF Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda çeyrek final maçında Tayland'ı 3-1 yenen Filenin Sultanları, adını yarı finale yazdırdı. Ay-yıldızlı ekip, Çin'i eleyerek yarı finale gelen son Avrupa şampiyonu İtalya ile karşılaşıyor.
TÜRKİYE - İTALYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
FIVB Kadınlar Milletler Ligi Final Etabı'nda oynanacak Türkiye - İtalya maçı TRT 1'den canlı yayınlanıyor.
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