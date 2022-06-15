Kuntz'un bizi getireceği nokta Norveç'i yenebilen, play-off'ta Portekiz gibi düşüşte olan bir milli takıma mağlup olmayan, hazırlık maçı da olsa İtalya karşısında varlık gösteremeyen bir takım değil, bu seviyedeki takımlara meydan okuyan, problem çıkartan, istediği skoru alan, güçlü oyunuyla güçlü bir takım hazırlaması ve ortaya çıkarmasıdır.