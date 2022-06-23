A Milli Kadın Takım'ının aday kadrosu açıklandı
A Milli Takım'ın sıralaması açıklandı!
Emre Mor kimdir, kaç yaşında, nereli?
ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA
Aspor Keşfet
Son Dakika
İşte Alpaslan'ın yeni adresi İşte Alpaslan'ın yeni adresi 12:44
Transferde domino etkisi! Kim Min-Jae ve Inter... Transferde domino etkisi! Kim Min-Jae ve Inter... 12:13
O ismin sözleşmesi uzatıldı! O ismin sözleşmesi uzatıldı! 12:08
G.Saray'dan Kerem ve Marcao açıklaması! G.Saray'dan Kerem ve Marcao açıklaması! 11:59
Erden Timur'dan flaş açıklamalar! Transfer, Torrent ve Arda... Erden Timur'dan flaş açıklamalar! Transfer, Torrent ve Arda... 11:31
Beşiktaş'tan ayrılan Vida'nın yeni adresi belli oldu Beşiktaş'tan ayrılan Vida'nın yeni adresi belli oldu 11:02
Daha Eski
Buruk'un sözleşme detayları belli oldu! Buruk'un sözleşme detayları belli oldu! 10:57
Buruk'tan transfer kararı! 4 futbolcu birden... Buruk'tan transfer kararı! 4 futbolcu birden... 10:31
Luiz Gustavo bombası patlıyor! Luiz Gustavo bombası patlıyor! 10:17
Avcı istedi yönetim alıyor! Süper Lig'den... Avcı istedi yönetim alıyor! Süper Lig'den... 10:07
Beşiktaş'ta Serdar Saatçı krizi! Menajerler... Beşiktaş'ta Serdar Saatçı krizi! Menajerler... 10:02
Carvalho'da kıran kırana pazarlık! İşte istediği rakam Carvalho'da kıran kırana pazarlık! İşte istediği rakam 09:50
SON DAKİKA