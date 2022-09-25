Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, Faroe Adaları yenilgisinin ardından açıklamalarda bulundu.



TRT Spor'a konuşan Hamit Altıntop maç sonu yaptığı açıklamada eleştirileri kabul ettiğini ancak sorunların çözümü noktasında gönüllü çalıştıklarını belirterek Stefan Kuntz'un görevine devam edeceğini söyledi.



İşte Hamit Altıntop'un açıklamaları:



"SORUMLULUĞU ÜSTLENİYORUZ"

"Son 2 maçı bizler de olumlu karşılamıyoruz. Üzgünüz. Kötü bir akşamdı. Böyle bir oyun ve mağlubiyet kabul edilecek değil. Bunun farkındayız. Sorumluluğu üstleniyoruz. Kaçış yok."



Biz futbol ülkesiyiz. Futbolu konuşuyoruz, eleştiriyoruz. İstişareleri kapatmamak lazım. Eleştirileri yaparken hangi anlamda yapıyoruz, geliştirmek için mi yapıyoruz, bunlara dikkat etmek gerekir. İletişim araçları artık artıyor. Dijital inanılmaz gelişiyor. Herkes özgür bir şekilde fikrini beyan ediyor. Bunlar önemli. Baktığınızda 20-30-40 yıl önce olan medya oyunları da var hala. Bunlara çok prim vermemek, göz önüne almak gerekir. Hedefimiz Uluslar Ligi'nde 1. olmaktı, olduk. Kötü bir görüntü de verdik. Bunu da kabul ediyoruz. Bu bir süreç, değişim. Değişim zaman alacak dedik. 4 maçtan sonra nasıl piyasaya çıkmadıysak, her şey dört dörtlüktü. Bugün de özeleştiri yapıyoruz. Bunu kabul ediyoruz."



"30-40 YIL ÖNCEKİ MEDYA OYUNLARINA PRİM VERMEYİN"



"Yeni bir yönetim, başkan geldi. Bu konuda iletişimiz gayet olumlu, iyi. İyi bir yola başladık. Bunu beyan da ediyoruz. Beyan etmemize rağmen bir mutsuzluk var. Kabul etmemek gibi şeyler var. Eleştiri olacaktır. Eleştirici yapıcıysa, futbolun paydaşlarıyla beraber hepsini kapsıyorsa başımızın üstünde yeri var. Biz burada bireysel bir hedefimiz yok. Türk futbolunu ileri taşımaya çalışıyoruz. 30-40 yıl önceki medya oyunlarına prim vermeyin. Ağır da eleştirin. Kabul ediyoruz. Oyunu hocamız değerlendirir. Koşmazsanız, kafanızı ayağınızı ikili mücadelelere sokmazsanız, kararlı oynamazsanız Faroe'ye de, Lüksemburg'a da kaybedersiniz. 3 ay önce hepsine 4-5 attık, bugün bu görüntüyü veriyoruz. Bu kabul edilmeyecek. Bunu oyuncularımıza da hissettireceğiz. Kulüplerdeki antrenörlerle bunu paylaşacağız. Bunlar bizim çocuklarımız. Doğru uyarıları yapıuyoruz da. Hoca ekibi 24 saat sağlam bir temel atmak için uğraşıyor. Yeni yönetimimiz ile birkaç ay sonra bunun planlamasını da açıklayacak."



"YENİ BİR HOCAYLA İVME YAKALADIK"



"Kısa vadeli hedef Dünya Kupası playoffları ve Uluslar Ligi'nde B Ligi'ne yükselmekti. Bunları yaptık. 9 Ekim'de Frankfurt'ta Avrupa Şampiyonası Elemeleri kuraları var. Bu orta vadeli hedefimiz. Bu süreçte yeni oyuncular kazanmaya, daha çok topla oynamaya çalışıyoruz. Bugünkü ilk devre, evet, şaşkınız. Bu takımın 2 yüzü var. Bu takım iki defa B Ligi'nde C Ligi'ne düşmüş. B Ligi'nde kalma nedenimiz formatın değişmesi. Şenol Hocamız da B Ligi'nden C Ligi'ne düşmüş. Ağır bir Avrupa Şampiyonası geçirildi. Yeni bir hocayla ivme yakaladık. Bunun olumlu görüntüsünü haziranda gösterdik. Bu son 2 maçta düşündürdü, geri adım mı attık dedirtti. Sorumlu kişi olarak hocanın arkasındayım dedim. Eleştirmeyin anlamına gelmiyor. Ben buna saygı göstermenizi istiyorum."



"GÖNÜLLÜ ŞEKİLDE, SORUNLARIN DİBİNE İNİYORUZ"



"Medyada geçmişi olan, değerli olan, kitlesi olan arkadaşlarımız iddiaya göre tweet atıyor, iddiaya göre manşet atıyor. Bu olur mu ya! Bunun Türk futboluna faydası var mı ya! Haydi ben bugün olurum, yarın olmam. Kendimi geçtim ya. Biz gönüllü buradayız. Gönüllü şekilde eğitime, ta dibine inmeye çalışıyoruz. Kulüp başkanlarıyla en büyük kavgam, altyapınıza önem verin arkadaşlar. Bunları siz kabul etmiyorsunuz. Galatasaray'ın gençler için nizami sahası yok. Yani ben rica ediyorum. Oraları analiz edin medya olarak. Oraları da gündem yapın. Oralara da baskı yapın. Düşünün. Bu kadar para dönen yerde temeli atamamışız. Bu ayrı bir konu."



"TÜM PAYDAŞLAR OLARAK GERÇEĞİ KABUL ETMELİYİZ"



"Bugünkü gerçeği inkar etmiyorum. Milli Takım sorumlusu olarak bu oyunu, bu görüntüyü, bu mağlubiyeti kabul etmiyorum. Bu ayrı bir şey. Paydaşların hepsi uyumlu, iç içe olmazsa ilerleyemeyiz. Hoca değişir evet, Ahmet gider Mehmet gelir, Mehmet gider Hasan gelir, hepsi olabilir. Tek bir kişiye bağlı değil. Tüm paydaşlar olarak bu gerçeği kabul etmeliyiz."