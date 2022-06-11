Türkiye maçı hangi kanalda? Lüksemburg Türkiye maçı ne zaman ve saat kaçta?

UEFA Uluslar Ligi'nde 2'de 2 yapan Stefan Kuntz yönetimindeki A Milli Futbol Takımı'mız, 3. maçında Lüksemburg'a konuk olacak. Milli Takım, maçı kazanarak 3'te 3 yapmak istiyor. A Milli Takım, Lüksemburg karşılaşmasıyla birlikte 607. defa sahaya çıkacak. Karşılaşma öncesi 11'ler belli oldu.

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan dorukta. Lüksemburg ile Türkiye karşı karşıya gelecek. Maç öncesi 11'ler belli oldu.

LÜKSEMBURG - TÜRKİYE 11'LER:

Lüksemburg: Moris, Martins, Chanot, Olesen, Carlson, Sanches, Barreiro, Pereira, Pinto, Sinani, Rodrigues

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Merih, Çağlar, Ferdi, Dorukhan, Orkun, Hakan, Cengiz, Doğukan, Halil

LÜKSEMBURG - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Lüksemburg - Türkiye maçı 11 Haziran Cumartesi günü saat 21:45'te başlayacak ve TRT 1'den canlı yayınlanacak.

LÜKSEMBURG İLE 8. RANDEVU

Ay-yıldızlılar, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki rakiplerinden Lüksemburg ile daha önce 5'i özel 2'si resmi olmak üzere 7 kez karşı karşıya geldi. Kırmızı-beyazlılar, bu müsabakalarda rakibine 6 kez üstünlük kurarken 1 maçta rakibine boyun eğdi. Söz konusu maçlarda Milliler rakip fileleri 13 kez havalandırırken kalesinde 6 gol gördü.

AY-YILDIZLILAR 607. MAÇINDA!

A Milli Takım, Lüksemburg karşılaşmasıyla birlikte 607. defa sahaya çıkacak. Ay-yıldızlılar, bugüne dek 329'u resmi, 277'si özel 606 maçta biri hükmen olmak üzere 232 galibiyet aldı, 144 defa berabere kaldı, 230 kez de rakiplerine yenildi. Milli Takım bu maçlarda üçü hükmen galibiyetten olmak üzere toplam 820 gol atarken, kalesinde 868 gol gördü. Bugüne kadar 90 farklı ülke milli takımıyla mücadele eden Milliler, 606 karşılaşmanın 523'ünü Avrupa, 33'ünü Asya, 24'ünü Afrika, 23'ünü Amerika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

ANTONIO NOBRE DÜDÜK ÇALACAK

Lüksemburg Stadyumu'nda saat 21.45'te başlayacak müsabakayı Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Antonio Nobre yönetecek.

2022'DEKİ BEŞİNCİ MAÇ

Milliler, Lüksemburg mücadelesiyle 2022 yılındaki beşinci maçını oynayacak. Ay-yıldızlı ekip bu yıl oynadığı 4 maçta, 13 gol atarken, kalesinde ise 6 gol gördü.

Milli takım, bu yıl oynadığı ilk maçta deplasmanda Portekiz'e 3-1 mağlup olmuştu. Milli takımın tek golü Burak Yılmaz'dan gelmişti.

Bu seneki ikinci mücadelesinde İtalya ile hazırlık maçında karşı karşıya gelen ay-yıldızlılar, rakibine 3-2 yenildi. Millilerin, bu müsabakadaki gollerini Cengiz Ünder ve Serdar Dursun kaydetti.

Milli takım bu yıl çıktığı üçüncü maçta ise Faroe Adaları'nı Cengiz Ünder, Halil Dervişoğlu, Serdar Dursun ve Merih Demiral'ın golleriyle 4-0 yendi. Milliler, dördüncü maçında ise Litvanya'yı Doğukan Sinik (2), Serdar Dursun (2), Yunus Akgün ve Halil Dervişoğlu'nun golleriyle 6-0 mağlup etti.

Ay-yıldızlı ekip, geçen yıl oynadığı 16 karşılaşmada 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 yenilgi yaşarken, bu maçlarda 32 gol atıp, kalesinde 25 gole engel olamadı.