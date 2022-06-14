A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup 4. maçında bugün Litvanya ile İzmir'de karşı karşıya gelecek.
Milliler galibiyet peşinde! İşte Türkiye Litvanya maçı muhtemel 11'leri
UEFA Uluslar Ligi'nde 3 maçtan 3 galibiyetle ayrılan A Milli Futbol Takımı'mız, dördüncü maçında Litvanya ile karşı karşıya gelecek. Rakibini İzmir'de ağırlayacak ay-yıldızlılar, bu maçı kazanarak 4'te 4 yapmak istiyor. İşte Türkiye-Litvanya maçı muhtemel 11'leri...
Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu'nda saat 21.45'te başlayacak karşılaşma, TRT 1'den naklen yayınlanacak.
Gruptaki ilk maçında Faroe Adaları'nı 4-0, ikinci karşılaşmasında deplasmanda Litvanya'yı 6-0 ve son mücadelesinde Lüksemburg'u 2-0 mağlup eden milli takım, 9 puanla lider durumda bulunuyor.