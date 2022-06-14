UEFA Uluslar Ligi'nda A Milli Futbol Takımı'mız, İzmir'de Litvanya'yı konuk etti. C Ligi'nin 4. maçında rakibini 2-0 mağlup eden ay-yıldızlılarda, teknik direktör Stefan Kuntz maçın ardından açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, "Hedeflerimize ulaştık. Hiç gol yemeden 4 maçımızı kazandık. Takımımla gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı. İşte o sözler...

UEFA Uluslar Ligi'nde Litvanya ile karşılaşan ve sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılan A Milli Futbol Takımı'mızda teknik direktör Stefan Kuntz, galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler:

Hedeflerimize ulaştık. Hiç gol yemeden 4 maçımızı kazandık. Takımımla gurur duyuyorum.

Kalabalığa teşekkür ediyorum. Bizi desteklemeleri çok önemli. Şu anda bir kupa kazanmadık biliyorum. Ancak Türk taraftarlar, takımlarıyla gurur duyabilirler.

Bence bu kitabın ilk bölümünü çok iyi bir şekilde yazdık. Bundan sonra çalışmalarımıza devam edip kitabın ikinci bölümü için odaklanacağız.

Çok çalışmalar yaptık. Yogadan tutun mental çalışmalara kadar. Milli takım değerleri nelerdir, bunları tartıştık. Bunların hepsi de birliktelik bilincini geliştirdi

Lider oyuncu sayımızın çok fazla olduğunu düşünüyorum. Hakan bunlardan bir tanesi. Cengiz de öyle. Dorukhan ile de çok sağlıklı görüşmeler yaptık. Onlardan da tavsiye alıyorum.

Bazı noktalarda geri gidişlerimiz olabilir ancak birbirimize ne kadar kenetlendiğimizi göstermiş olduk. Yeniden buluşmak için sabırsızlanıyorum.