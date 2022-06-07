Türkiye, UEFA Uluslar Ligi'nde Litvanya'yı 6-0 ile geçti. A Milli Takım'da, Litvanya deplasmanında 5. golü kaydeden Yunus Akgün maç sonrası açıklamalarda bulundu. Yunus, "A Milli Takım formasıyla gol atmak çocukluk hayalimdi. İlk maçımda asist yapmıştım, şimdi gol attım. Bu geceyi unutmayacağım. Hak ettiğimiz yer burası değil." şeklinde konuştu.

A Milli Takım'ın yıldızı Yunus Akgün, Litvanya karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

İŞTE YUNUS AKGÜN'ÜN AÇIKLAMALARI:

Kazandığımız için mutluyuz. Direkt önümüze bakacağız çünkü 6'da 6 yaparak B Ligi'ne yükselmek istiyoruz. Hak ettiğimiz yer burası değil.

A Milli Takım formasıyla gol atmak çocukluk hayalimdi. İlk maçımda asist yapmıştım, şimdi gol attım. Bu geceyi unutmayacağım.