A Milli Takım'da Doğukan Sinik, Litvanya Türkiye maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Doğukan, "Çok özel bir akşam benim için. İlk defa 11'de sahaya çıktım. İlk gollerimi bu sahada attım. İlkleri yaşadığım bir gün oldu. Mutluyum, gururluyum. Umarım uzun yıllar milli takıma hizmet edebilirim. Her Türk gencinin hayali budur, bana da nasip oldu ve katkı verebildim." dedi.

A Milli Takım'da Doğukan Sinik, Litvanya maçı sonrası konuştu.

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"Çok özel bir akşam benim için. İlk defa 11'de sahaya çıktım. İlk gollerimi bu sahada attım. İlkleri yaşadığım bir gün oldu. Mutluyum, gururluyum. Umarım uzun yıllar milli takıma hizmet edebilirim. Her Türk gencinin hayali budur, bana da nasip oldu ve katkı verebildim."

"Hocamız çok pozitif bir insan. Oyundan çıktıktan sonra beni tebrik etti."