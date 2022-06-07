A Milli Takım'da Halil Dervişoğlu, Litvanya Türkiye maçının ardından konuştu. Milli oyuncu, "Faroe Adaları maçı gibi rakibin geri çekileceğini biliyorduk ancak bu rakip biraz daha ileri çıkıp alan aradı. Biz de bu fırsatları değerlendirmeyi başardık." ifadelerini kullandı.

A Milli Takım'da Halil Dervişoğlu, Litvanya galibiyetinin ardından konuştu.

İŞTE O SÖZLER:

"Faroe Adaları maçı gibi rakibin geri çekileceğini biliyorduk ancak bu rakip biraz daha ileri çıkıp alan aradı. Biz de bu fırsatları değerlendirmeyi başardık."

"Ben her yerde rahat ederim ancak en rahat yerimi soruyorsanız, defans ile orta saha arasındaki bölgelerde kendimi çok iyi hissediyorum."

"Hocamız bizi çok iyi motive ediyor ve zor maçlar olmamasına rağmen bize hedefler koyuyor. Mesela hiç gol yememe veya çok gol atma gibi."