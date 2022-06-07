UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan oynanan maçlarla devam etti. Litvanya ile Türkiye kritik maçta kozlarını paylaştı. LFF Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Sırbistan Federasyonu'ndan Novak Simovic yönetti. Mücadelede kazanan taraf 6-0'lık skorla A Milli Takım oldu. Millilerin golleri, Doğukan Sinik (2), Serdar Dursun (2), Yunus Akgün ve Halil Dervişoğlu'dan geldi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Litvanya ile Türkiye, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup maçında karşı karşıya geldi. Vilniaus LFF Stadyumu'nda oynanan müsabakada Sırbistan Futbol Federasyonu'ndan hakem Novak Simovic düdük çaldı.

Karşılaşmayı baştan sona üstün götüren ay-yıldızlılar rahat bir galibiyet elde etti.

Serdar Dursun (2), Doğukan Sinik (2), Yunus Akgün ve Halil Dervişoğlu'nun golleriyle müsabakayı 6-0 kazanan A Milli Futbol Takımı'mız 3 puanın sahibi oldu.

Bu galibiyetle grupta 2'de 2 yapan ay-yıldızlılar 6 puanla liderliğini sürdürdü. Litvanya'nın ise henüz puanı bulunmuyor.

İŞTE LİTVANYA - TÜRKİYE MAÇININ ÖZETİ

İLK MAÇTA İLK GALİBİYET!



A Milli Futbol Takımı'mız, tarihinde ilk defa Litvanya ile kozlarını paylaştı. Rahat bir oyun çıkaran milliler rakibiyle oynadığı ilk maçtan galibiyet çıkarmasını bildi.

Türkiye grubun üçüncü maçında 11 Haziran Cumartesi günü Lüksemburg ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Müsabaka TSİ 21.45'te başlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

2'nci dakikada sol kanatta topla buluşan ve yaptığı driblingle ceza sahasına kadar giren Doğukan Sinik'in rakibinden sıyrıldıktan sonra yaptığı vuruş ağlara gitti: 0-1.



14'üncü dakikada Halil Dervişoğlu orta sahada topu rakibinden kaptıktan sonra hızla rakip yarı sahaya geçti ve savunma arkasına yerden bir pas yolladı. Topla buluşan Doğukan Sinik, kaleciyle karşı karşıya kaldığı sırada kaleciden sıyrılarak meşin yuvarlağı boş ağlara gönderdi: 0-2.



İlk yarı ay-yıldızlıların 2-0'lık üstünlüğü ile son buldu.



54'üncü dakikada Halil Dervişoğlu sol kanatta rakibinden sıyrıldı ve topu içeri çevirdi. Penaltı noktasına yakın bir bölgede topu kontrol eden Yunus Akgün'ün vuruşunda Sirvys eliyle topu kesti. İlk olarak oyunu devam ettiren hakem Simovic, sonrasında VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izledi ve penaltı noktasını gösterdi.



56'ncı dakikada penaltıda topun başına geçen Serdar Dursun, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-3.



81'inci dakikada Mert Müldür'ün sağ kanattan içeri kestiği topa Serdar Dursun altıpas üzerinde dokundu ve farkı 4'e yükseltti.



89'uncu dakikada Halil Dervişoğlu'nun pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, pasını altıpastaki Yunus Akgün'e çevirdi. Yunus Akgün yaptığı dokunuşla skoru 5-0'a getirdi.



90'ıncı dakikada Orkun Kökçü'nün pasıyla savunma arkasına sarkan Halil Dervişoğlu, kaleciden sıyrıldıktan sonra vuruşunu yaptı ve topu ağlara gönderdi: 0-6.



Müsabaka, A Milli Takım'ın 6-0'lık üstünlüğü ile son buldu.