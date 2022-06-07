A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, 6-0 kazanılan Litvanya maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

İşte Alman çalıştırıcının sözleri:

"İlk amacımız yine kazanmak ve gol yememekti, bunu başardık. İlk maçta iyi yaptığımız şeyleri devam ettirmek istedik. Oyuncularımız için iyi bir sonuç oldu. Türk Milli Takımı 3 yeni oyuncu kazanmış oldu; Doğan, Cenk ve Eren.

Takım ruhunun büyüdüğünü söyleyebilirim. Kulübedeki oyuncularımın oynayan arkadaşlarına verdiği destek de çok önemliydi. Bu maçta takım ruhunun daha da geliştiğini hissettik.

Kadroyu ilk açıkladığımızda birçok kişi 'Halil neden kadroda?' demişti. Bugün neden olduğunu göstermiştir diye umuyorum. Halil'in hiçbir zaman vazgeçmeyen bir mentalitesi var."