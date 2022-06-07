UEFA Uluslar Ligi'nde Litvanya ile Türkiye karşı karşıya geldi. Zorlu maça Antalyaspor'un 23 yaşındaki yıldızı Doğukan Sinik damga vurdu. Milli oyuncu Doğukan Sinik, 14 dakikada 2 gol kaydederek müthiş bir performans ortaya koydu. İşte detaylar...

Faroe Adaları'nı 4-0 gibi farklı bir sonuçla mağlup eden Ay-Yıldızlılar, Uluslar Ligi'ndeki ikinci sınavında deplasmanda Litvanya ile karşı karşıya geldi.

Rakibimiz FIFA Sıralaması'nda 138. sırada yer alıyor ve futbolda önemli bir başarısı bulunmuyor.

Litvanya, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri C Grubu'nu 3 puanla sonuncu bitirirken, 2020-21 Uluslar Ligi C Ligi Grup 4'te ise 4 puanlı sonuncu Kazakistan'ın 4 puan önünde grubu üçüncü sırada tamamlamıştı.

MAÇIN 14 DAKİKASINDA 2 GOL ATTI

Antalyaspor'da forma giyen 23 yaşındaki Doğukan Sinik maça adeta bomba gibi başladı. 14 dakikada 2 gol atan Doğukan sosyal medyada gündem oldu. Taraftarlar Doğukan için ''İçine Messi kaçmış!" yorumunda bulundu.