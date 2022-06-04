İspanya La Liga ekiplerinden Getafe'de forma giyen milli futbolcumuz Enes Ünal, değerini katlamaya devam ediyor. 25 yaşındaki golcü oyuncunun piyasa değeri 25 milyon Euro oldu.

Bursaspor altyapısından yetişen ve Avrupa futbolunda önemli işlere imza atan Enes Ünal, değerine değer katıyor.

İspanya'nın Getafe takımında forma giyen milli futbolcunun transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 25 milyon Euro oldu. Bursaspor'da 3.2 milyon Euro'ya kadar çıkan piyasa değerini Manchester City'ye transfer olduktan sonra katlayan ve gittiği takımlarda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken 25 yaşındaki golcü oyuncu, A Milli Takım'ın da değişilmez oyuncusu olma yolunda ilerliyor.

Enes Ünal, Getafe formasıyla 2021-22 sezonunda La Liga'da çıktığı 37 maçta 16 gol 1 asistle oynamıştı.