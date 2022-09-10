2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2022) son 16 turunda A Milli Basketbol Takımı'mızla Fransa karşı karşıya geldi. Müsabakayı Fransa 86-87 kazandı ve çeyrek finale yükseldi. Ay-yıldızlılar dördüncü çeyreğin sonunda ve uzatma dakikaların sonunda 2 kez fırsat tepti. İşte detaylar...

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası son 16 turu maçında Türkiye Fransa'ya 86-87 mağlup oldu.

Fransa çeyrek finalde Sırbistan-İtalya eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası son 16 turunda Berlin'de Fransa ile karşılaşan A Milli Takımı'nı, gurbetçi basketbolseverler yalnız bırakmadı.

Millilerde; Buğrahan Tuncer 22, Furkan Korkmaz 18, Sertaç Şanlı 12 ve Cedi Osman 11 sayıyla mücadeleyi noktaladı. Fransa'da ise Rudy Gobert 20 sayı 17 ribauntla double-double yaptı.

LARKIN GÖREV ALAMADI

A Milli Basketbol Takımı'nda sakatlık geçiren Shane Larkin, Fransa ile oynanan önemli karşılaşmada görev yapamadı. Elinden sakatlanan ve ameliyat olması gereken yıldız basketbolcu, karşılaşmanın kadrosunda yer almadı.

İlk çeyrek: Türkiye 11-18 Fransa

İkinci çeyrek: Türkiye 35-43 Fransa

Üçüncü çeyrek: Türkiye 57-49 Fransa

Dördüncü çeyrek: Türkiye 77-77 Fransa

Maç sonucu: Türkiye 86-87 Fransa