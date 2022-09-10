2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası son 16 turu maçında Türkiye Fransa'ya 86-87 mağlup oldu.
Fransa çeyrek finalde Sırbistan-İtalya eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası son 16 turunda Berlin'de Fransa ile karşılaşan A Milli Takımı'nı, gurbetçi basketbolseverler yalnız bırakmadı.
Millilerde; Buğrahan Tuncer 22, Furkan Korkmaz 18, Sertaç Şanlı 12 ve Cedi Osman 11 sayıyla mücadeleyi noktaladı. Fransa'da ise Rudy Gobert 20 sayı 17 ribauntla double-double yaptı.
LARKIN GÖREV ALAMADI
A Milli Basketbol Takımı'nda sakatlık geçiren Shane Larkin, Fransa ile oynanan önemli karşılaşmada görev yapamadı. Elinden sakatlanan ve ameliyat olması gereken yıldız basketbolcu, karşılaşmanın kadrosunda yer almadı.
İlk çeyrek: Türkiye 11-18 Fransa
İkinci çeyrek: Türkiye 35-43 Fransa
Üçüncü çeyrek: Türkiye 57-49 Fransa
Dördüncü çeyrek: Türkiye 77-77 Fransa
Maç sonucu: Türkiye 86-87 Fransa