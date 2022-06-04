UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan dorukta. Türkiye ile Faroe Adaları kritik maçta karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi Stefan Kuntz, açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Türkiye ile Faroe Adaları kritik maçta karşı karşıya gelecek. Maç öncesi Stefan Kuntz, açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Yeni bir başlangıç, yeni bir sayfa açacağız. Umarım bu başlangıcı istediğimiz gibi galibiyetle yaparız. "

"Biz rakibe göre hangi taktik en iyisi ile durumumuzu belirliyoruz. Bugün de Faroe Adaları'na karşı 4'lü savunmayı tercih ettik. "

Tek beklentimiz Fenerbahçe'de oynadığı gibi Ferdi'nin milli takımda da aynı performansı ortaya koyması. Ben de bu performansı göstereceğine inanıyorum."