A Milli Futbol Takımı'mızın UEFA Uluslar Ligi'nde Litvanya, Lüksemburg ve Faroe Adaları ile karşılaşacak A Milli Takım'ın aday kadrosu belli oldu. Kafilede en büyük sürpriz ise Tiago Çukur oldu. Peki, Tiago Çukur kimdir? hangi takımlarda forma giydi? İşte detaylar...