A Milli Takım'ımızın aday kadrosu açıklandı
A Milli Takımımızın, Haziran ayında Uluslar Ligi'nde oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı. Açıklanan kadroda; Doğan Alemdar, Cenk Özkaçar, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Tiago Çukur ilk kez yer aldı.
Milli Takım Haberleri Yayın Tarihi: 23.05.2022- 17:32 Güncelleme Tarihi: 23.05.2022- 17:58
Açıklanan kadroda; Doğan Alemdar, Cenk Özkaçar, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Tiago Çukur ilk kez yer aldı.
Miller, haziran ayındaki maçlarda; Faroe Adaları, Lüksemburg ve Litvanya ile karşılaşacak.