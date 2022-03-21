Stefan Kuntz, aday kadroya davet ettikleri oyuncularla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Açıkladığımız oyunculardan Dorukhan Toköz ve Yunus'un Barış Alper Yılmaz ve Yusuf Sarı'dan performans olarak daha önde olduklarını gördük. Bu oyuncuları tercih ettik. Forvette de aramızda düşündüğümüz Umut Bozok ve Deniz Undav konusu vardı. Bu bizi biraz düşündürdü ama sonuçta Türkiye'de olduğu ve Süper Lig gol krallığı yarışında ikinci sırada yer aldığı için tercihimizi Umut'tan yana kullandık. Enes'in de son haftalarda inanılmaz iyi performansı var. LaLiga gol krallığı sıralamasında üçüncü sırada. Tabii ki bu performansıyla burada olacaktı. Her zaman vurguladığımız gibi şu anda burada bizimle olmayanlar bir daha asla gelemeyecekler gibi bir durum söz konusu değil. Kapı tamamen açık. Gelecekte onların da şansı var."