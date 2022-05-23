A Milli Futbol Takımı'mızın UEFA Uluslar Ligi'nde Litvanya, Lüksemburg ve Faroe Adaları ile karşılaşacak A Milli Takım'ın aday kadrosu belli oldu. Kafilede en büyük sürpriz ise Tiago Çukur oldu. Peki, Tiago Çukur kimdir? hangi takımlarda forma giydi? İşte detaylar...

Tiago Çukur kimdir?

Tiago Çukur, 30 Kasım 2002'de Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da dünyaya geldi.

19 yaşındaki genç futbolcu 2012'de Feyenoord altyapısına katıldı. 2016'da 13 yaşındayken AZ Alkmaar altyapısına geçen Tiago Çukur, 2020'de Hollanda ekibinden ayrıldı.

2021'in Ocak ayında İngiltere'ye giden futbolcu, Watford'a imza attı ve U23 takımına katıldı. Aynı sezonun sonunda, İngiltere 1. Lig ekiplerinden Doncaster Rovers'a kiralanan Tiago, burada A takımda görev yaptı ve 26 maça çıkıp 1 gol kaydetti.

Tiago Çukur, 2022'nin Ocak ayında kiralık oynadığı Doncaster'dan ayrılarak yeniden Watford U23'e katıldı.

Tiago Çukur hangi mevkide oynuyor, yaşı ve boyu kaç?

Tiago Çukur henüz 19 yaşında ve santrfor bölgesinde görev yapıyor. Genç oyuncu fiziğiyle dikkat çekiyor.

Hollanda doğumlu Türk oyuncu 1.96'lık boya sahip.

Tiago Çukur bugüne kadar Türkiye altyaş milli takımlarında da görev yaptı. Şu ana kadar U21 Milli Takımı formasını 5 kez giyen oyuncu henüz golle tanışamadı.