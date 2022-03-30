Arkadaş (Kuntz) Portekiz finaline üçlü (aslında beşli) savunma ile çıktı. Elendik ama iyi oynadığını iddia etti. Orta sahayı dirençli oyunculardan da kurmadı.
Türkiye İtalya maçı sonrası Stefan Kuntz'u böyle eleştirdi! "Nereden tutsak elimizde kalıyor"
2022 Dünya Kupası'na play-off'larda veda eden A Milli Futbol Takımı'mız, hazırlık karşılaşmasında İtalya'yı konuk etti. 5 gol çıkan mücadeleyi İtalya 3-2 kazandı. Türkiye-İtalya maçının ardından A Spor yorumcusu ve Fotomaç Gazetesi yazarı Gürcan Bilgiç, köşesinde değerlendirdi ve teknik direktör Stefan Kuntz'u eleştirdi. İşte o yazı...
Burak'ın kaçırdığı penaltının arkasına saklandılar hep birlikte ve İtalya maçına geldik. Arkadaş (Kuntz) yine sistemini değiştirmedi. Bir gün önce "Oyuncular seviyor" dedi. Seviyorlar ama yapamıyorlar, bunu fark edemedi.
Her yeni teknik direktörün düştüğü hatayı yaşıyor aslında. "Geldi, değiştirdi, fark yarattı" denmesinin peşinde. "Olabilecek" ile "yapılabilecek" arasındaki farka gözleri kapalı. Bu noktada "egolar" devrede. Portekiz'de de, İtalya karşısında da bir tane bile "bek hücumu" yapamadık.