A Milli Takım'ın yıldız savunmacısı Merih Demiral, Lüksemburg - Türkiye karşılaşması öncesi açıklamalarda bulundu.

İŞTE MERİH'İN SÖZLERİ:

"Hedefimiz gol yememek ve bütün maçları kazanmak. İlk iki maçta 10 gol atıp, gol yemedik bu bizim için çok güzel. Lüksemburg'a karşı da bu performansı göstermek istiyoruz. Bu maçlar bizim için çok önemli."

"Biz Atalanta'da da böyle oynuyoruz, stoperler gole katkıda bulunuyor. Benim için güzel bir şey. Gol yememek istiyoruz ama şahsi olarak ben de gol atmak istiyorum. Atalanta da buna alışığım zaten."

"Mental anlamda tabii ki zor. Herkes tüm sezon çok maç oynadı ve yorgun ama milli formayı giyiyoruz, bu formayı giydikten sonra herkes elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. Ben inanıyorum, önümüzdeki iki maçta da aynı performansı gösterip, iki maçı da istediğimiz gibi tamamlayacağız."