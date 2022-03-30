İtalyan basını böyle gördü: Galibiyetin kıymeti yok!

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde play-off'larda veda eden A Milli Futbol Takımı'mız ve İtalya, hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Gol düellosuna sahne olan mücadeleyi, İtalya 3-2 kazanarak ülkesine döndü. İtalyan basını da bu maça geniş yer ayırdı. İşte o manşetler...

Milli Takım Haberleri Yayın Tarihi: 30.03.2022- 10:56