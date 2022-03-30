Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'na katılma şansını kaybeden A Milli Futbol Takımı, özel maçta İtalya'yı konuk etti. Milliler, İtalya'ya 3-2 mağlup oldu.
İtalyan basını böyle gördü: Galibiyetin kıymeti yok!
2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde play-off'larda veda eden A Milli Futbol Takımı'mız ve İtalya, hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Gol düellosuna sahne olan mücadeleyi, İtalya 3-2 kazanarak ülkesine döndü. İtalyan basını da bu maça geniş yer ayırdı. İşte o manşetler...
GOL PERDESİNİ CENGİZ ÜNDER AÇTI
Kritik mücadelede gol perdesini açan isim Cengiz Ünder oldu. Enes Ünal'ın pasıyla ceza sahası içine hareketlenen milli futbolcu, rakip kalecinin hatasında topu ağlarla buluşturdu. A Milli Futbol Takımı, 4'üncü dakikada 1-0'lık üstünlüğü yakaladı.
CRISTANTE SKORA DENGE GETİRDİ
İtalya Milli Takımı, 35'inci dakikada etkili bir noktadan serbest vuruş kullandı. Biraghi'nin ortasında düzgün bir kafa vuruşu yapan Cristante, skora denge getirdi.