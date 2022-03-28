Türkiye İtalya maçı öncesi sakatlık şoku! Abdülkadir Ömür, Serdar Aziz ve Yusuf Yazıcı kadrodan çıkarıldı
Türkiye - İtalya maçı öncesi Abdülkadir Ömür, Serdar Aziz ve Yusuf Yazıcı, sakatlıkları nedeniyle A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı.
Milli Takım Haberleri Yayın Tarihi: 28.03.2022- 20:00 Güncelleme Tarihi: 28.03.2022- 20:00
Sakatlıkları bulunan Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür ve Serdar Aziz kadrodan çıkartıldı.
Portekiz maçı sonrası milli takımı bıraktığını açıklayan Burak Yılmaz da, daha önce kamptan ayrılmıştı.
A Milli Takım, İtalya ile salı günü saat 21.45'te Konya'da karşılaşacak.