Türkiye İtalya maçı öncesi Stefan Kuntz: 3-4-3 sistemini oyuncularımızla konuştuk
A Milli Takımımızın, İtalya ile oynayacağı hazırlık maçı öncesinde Stefan Kuntz açıklamalarda bulundu. Kuntz, "Maçtan önce taktik açıklamayacağım. Ancak Hakan Çalhanoğlu'nun söylediği doğru, 3'lü oynayacağız. Birçok oyuncumu ziyaret ettim ve sohbetlerde sistem konusu da gündeme geldi. Merih, İtalya'da; Çağlar, İngiltere'de zaten bu sistemle oynuyor. Ozan da zaman zaman 3'lü bazen de 4'lü oynuyor. Yani en önemli 3 savunmacım bu sisteme yatkın." dedi.
Milli Takım Haberleri Yayın Tarihi: 28.03.2022- 17:36 Güncelleme Tarihi: 28.03.2022- 18:16
STEFAN KUNTZ: OYUNCULARIMLA SİSTEM KONUŞTUK
Maçtan önce taktik açıklamayacağım. Ancak Hakan Çalhanoğlu'nun söylediği doğru, 3'lü oynayacağız. Birçok oyuncumu ziyaret ettim ve sohbetlerde sistem konusu da gündeme geldi.
Merih, İtalya'da; Çağlar, İngiltere'de zaten bu sistemle oynuyor. Ozan da zaman zaman 3'lü bazen de 4'lü oynuyor. Yani en önemli 3 savunmacım bu sisteme yatkın.
Eleştirim takımın Portekiz maçında galibiyete inanmaması ve yeterli cesareti göstermemeleriydi. Eski sistemle oynayıp oynamak istediklerini sordum. Ancak bana tek sorunun cesaret olduğunu söylediler.
Eleştirim takımın Portekiz maçında galibiyete inanmaması ve yeterli cesareti göstermemeleriydi. Eski sistemle oynayıp oynamamak istediklerini sordum. Ancak bana tek sorunun cesaret olduğunu söylediler.
Salih Özcan, A Milli Takım Teknik Direktörü olmamın ardından telefon açtı ve ben de durumunu sordum. Salih'e de teşekkür etmek istiyorum. Kararını hızlı şekilde verdi ve verdi. Ailesi çok destek oldu. TFF yöneticileri de işlemleri çok hızlı haletti.
Konyaspor'dan Soner Dikmen'i çağırsam orta alandan kimi kesecektim? Berkan Kutlu mu? Avrupa kupalarında oynama tecrübesi daha fazla ve solak. Bu bizim için önemli kriter. Milli Takım'ın teknik direktörüyüm. En iyi kararı vermek için uğraşıyorum.
HAKAN ÇALHANOĞLU: ARTIK KAPTAN BENİM
Bu sorumluluğun farkındayım, bunu inşallah gururla taşıyacağım. Burak ağabeyden sonra kaptan benim. Ben yıllardır 2013'ten beri bu formayı taşıyorum. Geçmiş yıllarda Arda ve Emre ağabey ile geçirdiğim zamanlar aklıma geliyor. Şimdi de Burak ağabey ayrıldı.
İtalya maçının iyi geçeceğini düşünüyorum. İki takım da Dünya Kupası'na katılamadı ve üzgün. Yarınki maç bizim için önemli. Konya halkı bize hep iyi gelmiştir. İnşallah yarın iyi bir maç izleriz.
3'lü savunmadan memnunum, Inter'de de bunu oynuyorum. Artık bizim de bu sistemde oynamamız istiyorum. Avrupa elemelerinde herkes böyle oynuyor. Zaman zaman zorluk yaşayabilirsiniz. Portekiz'e karşı zorluk yaşadık ama ikinci yarıda pozisyonlar da bulduk.
Maçtan sonra soyunma odasına girdiğimizde çok sakindik. Çok üzgündük. Burak abinin üzüntüsünü kimse hissedemez. O kadar emek göstermiş milli takım için. Biz onu ayağa kaldırmaya çalıştık. Bize her zaman sahip çıktı. Ben yine buradan teşekkür ediyorum.