Türkiye İtalya maçı öncesi Stefan Kuntz: 3-4-3 sistemini oyuncularımızla konuştuk

A Milli Takımımızın, İtalya ile oynayacağı hazırlık maçı öncesinde Stefan Kuntz açıklamalarda bulundu. Kuntz, "Maçtan önce taktik açıklamayacağım. Ancak Hakan Çalhanoğlu'nun söylediği doğru, 3'lü oynayacağız. Birçok oyuncumu ziyaret ettim ve sohbetlerde sistem konusu da gündeme geldi. Merih, İtalya'da; Çağlar, İngiltere'de zaten bu sistemle oynuyor. Ozan da zaman zaman 3'lü bazen de 4'lü oynuyor. Yani en önemli 3 savunmacım bu sisteme yatkın." dedi.

Milli Takım Haberleri Yayın Tarihi: 28.03.2022- 17:36 Güncelleme Tarihi: 28.03.2022- 18:16