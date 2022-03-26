Hakan Çalhanoğlu ve Umut Bozok, ay-yıldızlı ekibin Konya'daki ilk antrenmanını gerçekleştirdiği Koyuncu Grup Kayacık Tesisleri'ndeki çalışma öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladılar.
A Milli Takım oyuncusu Hakan Çalhanoğlu'dan Burak Yılmaz sözleri!
A Milli Takım'ımızın yıldız oyuncusu Hakan Çalhanoğlu, İtalya ile oynanacak olan hazırlık maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Son olara Portekiz maçında kritik bir penaltı vuruşundan yararlanamayan ve milli takım kariyerine nokta koyan Burak Yılmaz hakkında konuşan Hakan, "Onun üzüntüsünü kimse anlayamaz. Maçtan sonra çok üzgündü" ifadelerini kullandı. İşte o sözler...
Deplasmanda Portekiz gibi bir takımla oynadıklarının hatırlatan Hakan Çalhanoğlu, şöyle devam etti:
"Dünya Kupası'na gitmek istiyorduk ama bunu başaramadık, üzgünüz. Biz maça istediğimiz gibi başlayamadık. Ama ikinci yarı gösterdiğimiz performans bir reaksiyondu. Güzel oynadık, iyi girdik oyuna. Şanslar bulduk ama değerlendiremedik."
"Artık bugünden itibaren 2024'e odaklanacağız. Bugünden itibaren başlayacağız hocamızla beraber. Tabii gelişmemiz için çok şeyler yapmamız gerekiyor, çok çalışmamız gerekiyor. Sizin de gördüğünüz gibi 3'lü savunma oynadık ilk defa. Ben açıkçası bu sistemden çok memnunum. Genelde şimdi herkes 3'lü defans oynuyor. Neden biz de oynamayalım? Bu sisteme bizim de yeterince oyuncumuz var. İnşallah bugünden itibaren yeni maçlara odaklanacağız."