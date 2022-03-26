Hakan sözlerini böyle sürdürdü, "Bu, hepimiz için de geçerli olabilirdi. Ben de belki kaçırabilirdim. Burak abi ilk defa kaçırdı. Hiç kimsenin beklemediği bir şeydi. Sağlık olsun. Yıllardır bu forma için ter atıyor. Hizmet etmiş, bize her zaman sahip çıktı. Bizi sevdi, saydı, hiçbir zaman bir kusur bulmadı. Hep yanımızda kalmak istedi. Burak abiye çok teşekkür ediyoruz. Tabii ki bizden ayrıldığı için çok üzgünüz gerçekten."