Stefan Kuntz: Türkiye ile birçok başarıya imza atmak için sabırsızlanıyorum!

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı. Alman çalıştırıcı, ay-yıldızlı ekiple birçok başarıya imza atmak için sabırsızlandığını belirtti. İşte o sözler... | Son dakika spor haberleri

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, ay-yıldızlı ekiple birçok başarıya imza atmak için sabırsızlandığını belirtti.

Alman teknik adam, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Portekiz ile oynanan maçtan sonra kendisine olumlu ve olumsuz mesaj gönderenlere teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Türkiye Milli Takımı'na gösterilen yoğun ilgiden dolayı çok mutluyum. Bundan da önemlisi, sahip olduğumuz böylesine harika bir takımla ve siz taraftarlarımızla birlikte Türkiye ile birçok başarıya imza atmak için sabırsızlanıyorum."

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