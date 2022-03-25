Son dakika spor haberi: Köln forması giyen Salih Özcan, Türk Milli Takımı'nı seçtiğini açıkladı. Karar TFF tarafından da resmen duyuruldu.

Köln'de top koşturan Salih Özcan, Türk Milli Takımı'nı seçtiğini duyurdu.

Almanya Bundesliga ekiplerinden Köln'de forma giyen genç futbolcu, bugün Türkiye'ye gelerek milli takımın kampına katılmak üzere Konya'ya hareket etti.

Almanya U21'de Stefan Kuntz'un öğrencisi olan 24 yaşındaki ofansif orta saha, ay-yıldızlı formayı giyecek.

TFF'den yapılan açıklamada: "Almanya'nın 1.FC Köln takımında forma giyen orta saha oyuncusu Salih Özcan, A Milli Takımımızın 29 Mart'ta İtalya ile oynayacağı özel maçın aday kadrosuna dahil edildi." ifadeleri kullanıldı.

SALİH ÖZCAN: TÜRKİYE İÇİN OYNAMAK İSTİYORUM

Karar sonrası açıklamalarda bulunan Salih Özcan: "Türkiye için oynamak istiyorum. Türkiye formasıyla sahaya çıkıp mücadele etmek için sabırsızlandığımı ve bundan dolayı mutlu olduğumu belirtmek isterim. Bana verilecek görevler için sabırsızlanıyorum." dedi.