A Milli Futbol Takımı'mız, 2022 Dünya Kupası elemeleri play-off turunda deplasmanda karşılaştığı Portekiz'e 3-1 mağlup oldu. Dış basın da bu mücadeleyi manşetlerine taşıdı. İşte o yorumlardan bazıları...
Dünya basını Portekiz - Türkiye maçını değerlendirdi!
Türkiye, 2022 Dünya Kupası elemeleri play-off yarı final maçında deplasmanda konuk olduğu Portekiz'e 3-1 yenilerek Katar'a gitme şansını kaybetti. Müsabaka sonrası dünya basını da Portekiz - Türkiye karşılaşmasını manşetlerine taşıdı. İşte o yazılar...
Milli Takım Haberleri Yayın Tarihi: 25.03.2022- 09:31 Güncelleme Tarihi: 25.03.2022- 09:32
TUTTOSPORT (İTALYA)
"Ronaldo'lu Portekiz, Türkiye'yi yendi. Burak Yılmaz'dan büyük hata"
RMC SPORT (FRANSA)
"Portekizliler sarsıldı ancak final maçı oynayacak"