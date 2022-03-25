Biz o golü bulduktan sonra, onlar da her türlü şeye hazırlıklı hale geliyorlar. Biz de kaybedeceğimiz bir maçı çevirmek istiyoruz. Nitekim çok güzel bir dakikada da penaltı kazanıyoruz. Penaltı kaçar mı, kaçar! Ama Burak penaltıyı çok kötü kullanıyor. Burak'ın o dakikada penaltı kaçırması fizik olarak güçlü ve hazır olmadığını gösteriyor.