Türkiye Portekiz maçı öncesi Servet Yardımcı: 2028 ve 2032’ye adayız, hak ettiğimizi düşünüyorum

A Milli Takım’ın Portekiz’de yaptığı antrenman sırasında TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yardımcı, "Ülkemizin coşkusu, bir futbol ülkesi olmamız, Cumhurbaşkanımızın önderliğinde devletimizin yaptığı statlar ve futbola olan katkı, ülkemizi bu turnuvaların zaten doğal adayı yapıyor. Bu sefer inşallah şanslı oluruz. İngiltere, İskoçya, Galler ve İrlanda’nın yanı sıra Rusya da aday olduğunu bugün bildirdi. Biz de hem 2028 hem de 2032 için adaylık dosyamızı oluşturduk ve resmiyete kavuşturmuş olduk. İnşallah bu süreci iyi götürürüz ve sonunda hepimiz, TFF olarak bizden sonrası için iyi bir miras bırakmış oluruz." dedi.

Milli Takım Haberleri Yayın Tarihi: 23.03.2022- 22:32