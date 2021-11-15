15 Kasım 2021, Pazartesi

MİLLİ TAKIM

A Milli Futbol Takımı'nda Karadağ maçı hazırlıkları

A Milli Takım’da Karadağ maçı hazırlıkları
MİLLİ TAKIM
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Giriş Tarihi: 15.11.2021

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Karadağ ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarını sürdürdü.

Podgoritsa Şehir Stadı'nda teknik direktör Stefan Kuntz yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi. Stefan Kuntz'un oyuncularla yaptığı konuşmanın ardından ısınma çalışmaları ile başlayan antrenman koşu ve pas çalışmaları ile devam etti. İdmanın basına kapalı bölümünde ise Karadağ maçının taktik çalışması gerçekleştirildi. Antrenmanda sakatlığı sona eren Abdülkadir Ömür takımla çalışırken, ay yıldızlı ekip, salı sabahı ter idmanı yaparak hazırlıklarını sonlandıracak.

Millilerin antrenmanını TFF Birinci Başkan Vekili Servet Yardımcı, A Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, TFF yönetim kurulu üyeleri ve TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş da takip etti.

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