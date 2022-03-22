Portekiz'de Anthony Lopes Türkiye maçında yok! Yerine dahil edilen isim...

A Milli Futbol Takımı'mız, 2022 Dünya Kupası Elemeleri play-off karşılaşmasında Portekiz ile kozlarını paylaşacak. Portekiz'de daha önce sakatlığı bulunan Ruben Neves ve corona virüsü testi pozitif çıkan Pepe kadrodan çıkarılmıştı. Son olarak Anthony Lopes de kadrodan çıkarıldı. İşte detaylar...

Milli Takım Haberleri Yayın Tarihi: 22.03.2022- 15:29