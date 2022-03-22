Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'na katılacak son takımların belli olacağı Avrupa Elemeleri Play-Off yarı finalinde Türkiye A Milli Futbol Takımı ile karşılaşacak olan Portekiz'in kadrosunda değişiklikler yaşanmaya devam ediyor.
Portekiz'de Anthony Lopes Türkiye maçında yok! Yerine dahil edilen isim...
A Milli Futbol Takımı'mız, 2022 Dünya Kupası Elemeleri play-off karşılaşmasında Portekiz ile kozlarını paylaşacak. Portekiz'de daha önce sakatlığı bulunan Ruben Neves ve corona virüsü testi pozitif çıkan Pepe kadrodan çıkarılmıştı. Son olarak Anthony Lopes de kadrodan çıkarıldı. İşte detaylar...
Milli Takım Haberleri Yayın Tarihi: 22.03.2022- 15:29
Portekiz'de daha önce Ruben Neves sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılmış ve yerine Vitinha kadroya dahil edilmişti.
Covid-19 testi pozitif çıkan Pepe de kadrodan çıkarıldı. Tecrübeli futbolcunun yerine Lille'de forma giyen 21 yaşındaki Tiago Djalo'nun kadroya dahil edildiğini açıklandı.