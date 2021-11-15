15 Kasım 2021, Pazartesi

MİLLİ TAKIM

MİLLİ TAKIM HABERLERİ - 2022 Dünya Kupası için her şey bizim elimizde! Play-off'a kalırsak...

Her şey bizim elimizde! Eğer play-off’a kalırsak...
MİLLİ TAKIM
ABONE OL
Giriş Tarihi: 15.11.2021

2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda mücadele eden A Milli Takım'ımız, gruptaki son maçında Karadağ ile karşı karşıya gelecek. Son olarak Cebelitarık'ı 6-0 yenerek averajla Norveç'in önüne geçen millilerin, Hollanda'nın da puan kaybetmesinin ardından liderlik şansı da devam ediyor. Öte yandan play-off'a kalırsak ise zorlu bir fikstür karşımızda olacak. İşte detaylar...

2022 Katar Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda mücadele eden Türkiye, önceki gün alınan sonuçların ardından şansını artırdı. 9. maçlar öncesi 15 puanla Norveç'in 2, Hollanda'nın 4 puan gerisinde olan Bizim Çocuklar, Cebelitarık'ı 6-0 yenince averajını düzeltti. Rakiplerinin de kayıplarıyla 2. sıraya yükselen ay-yıldızlıların Dünya Kupası'na direkt katılma umudu doğdu. Türkiye, Karadağ'ı yenip, Hollanda-Norveç maçının sonucuna bakacak.

RAKİPLERİ KORKU SARDI

Türkiye, 3 puanı hanesine yazdırır Norveç de Hollanda'yı yenerse genel averaja bakılacak ve ay-yıldızlılar, grup lideri olarak Dünya Kupası'na direkt gidecek. Türkiye grubu ikinci bitirip play-off'a kalırsa da durmaya niyeti yok.Fotomaç'ın haberine göre; yeni hoca Stefan Kuntz ile öz güvenini geri kazanan ay-yıldızlılar, rakiplere yeniden korku salmaya başladı. Cebelitarık'ı farklı geçip rakiplerin psikolojisini bozan Türkiye, genç kadrosunun tecrübe kazanmasıyla da play-off'a umutlu girecek.

PLAY-OFF'TA İKİ FARKLI RAKİP

Ay-Yıldızlılar, grubunu 2. sırada bitirirse play-off'a kalacak. Dünya Kupası Avrupa elemelerinde grubunu 2. basamakta tamamlayan 10 ekip ile Uluslar Ligi'nden gelecek 2 takım fikstür çekimine katılacak. 2022 yılı 24-25 ve 28-29 Mart tarihlerinde yapılacak play-off kurasında 6 takım seri başı olacak ve maçlara evinde çıkacak. İlk play-off turunu geçmeyi başaran 6 ekip, kendi arasında bir kez daha karşılaşacak ve toplam 3 takım Katar bileti alacak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
MİLLİ TAKIM HABERLERİ
Hamit Altıntop Karadağ maçı öncesi konuştu! Kararlıyız Hamit Altıntop Karadağ maçı öncesi konuştu! "Kararlıyız"
Potanın Perileri 2’te 2 yaptı! Potanın Perileri 2'te 2 yaptı!
Milli futbolcuya sert sözler! Anadolu’da oynasa kadroya alınmaz Milli futbolcuya sert sözler! "Anadolu'da oynasa kadroya alınmaz"
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör