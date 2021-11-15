MİLLİ TAKIM HABERLERİ - 2022 Dünya Kupası için her şey bizim elimizde! Play-off'a kalırsak...

2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda mücadele eden A Milli Takım'ımız, gruptaki son maçında Karadağ ile karşı karşıya gelecek. Son olarak Cebelitarık'ı 6-0 yenerek averajla Norveç'in önüne geçen millilerin, Hollanda'nın da puan kaybetmesinin ardından liderlik şansı da devam ediyor. Öte yandan play-off'a kalırsak ise zorlu bir fikstür karşımızda olacak. İşte detaylar...

2022 Katar Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda mücadele eden Türkiye, önceki gün alınan sonuçların ardından şansını artırdı. 9. maçlar öncesi 15 puanla Norveç'in 2, Hollanda'nın 4 puan gerisinde olan Bizim Çocuklar, Cebelitarık'ı 6-0 yenince averajını düzeltti. Rakiplerinin de kayıplarıyla 2. sıraya yükselen ay-yıldızlıların Dünya Kupası'na direkt katılma umudu doğdu. Türkiye, Karadağ'ı yenip, Hollanda-Norveç maçının sonucuna bakacak.

RAKİPLERİ KORKU SARDI

Türkiye, 3 puanı hanesine yazdırır Norveç de Hollanda'yı yenerse genel averaja bakılacak ve ay-yıldızlılar, grup lideri olarak Dünya Kupası'na direkt gidecek. Türkiye grubu ikinci bitirip play-off'a kalırsa da durmaya niyeti yok.Fotomaç'ın haberine göre; yeni hoca Stefan Kuntz ile öz güvenini geri kazanan ay-yıldızlılar, rakiplere yeniden korku salmaya başladı. Cebelitarık'ı farklı geçip rakiplerin psikolojisini bozan Türkiye, genç kadrosunun tecrübe kazanmasıyla da play-off'a umutlu girecek.

PLAY-OFF'TA İKİ FARKLI RAKİP

Ay-Yıldızlılar, grubunu 2. sırada bitirirse play-off'a kalacak. Dünya Kupası Avrupa elemelerinde grubunu 2. basamakta tamamlayan 10 ekip ile Uluslar Ligi'nden gelecek 2 takım fikstür çekimine katılacak. 2022 yılı 24-25 ve 28-29 Mart tarihlerinde yapılacak play-off kurasında 6 takım seri başı olacak ve maçlara evinde çıkacak. İlk play-off turunu geçmeyi başaran 6 ekip, kendi arasında bir kez daha karşılaşacak ve toplam 3 takım Katar bileti alacak.

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