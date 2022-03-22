Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde G Grubu'nun ikinci sırada tamamlayarak play-off turuna kalan A Milli Takım, Katar'da düzenlenecek turnuvaya katılabilmek için iki eleme oynayacak.
A Milli Takım'ın rakibi Portekiz! İşte play-off karnesi
A Milli Futbol Takımı'mız, 2022 Dünya Kupası Elemeleri play-off karşılaşmasında Portekiz ile kozlarını paylaşacak. Bizim Çocuklar daha önce 2 kez play-offlara kalırken, bu performanslar merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...
24 Mart Perşembe günü Portekiz'le Dragao Stadı'nda karşılaşacak Türkiye, rakibini elemesi halinde 29 Mart'ta İtalya-Kuzey Makedonya maçının galibiyle karşılaşacak. 29 Mart'ta oynanacak maçı kazanan takım, 2022 Dünya Kupası'na katılm hakkı elde edecek.
TÜRKİYE 3. KEZ PLAY-OFF'TA
Dünya Kupası Elemeleri'nde daha önce iki kez play-off oynayan A Milli Takım, 2002 Dünya Kupası'na katılım hakkı elde ederken 2006 Dünya Kupası'na katılamadı.