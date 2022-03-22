A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Portekiz ile karşılaşacak.
Portekiz Türkiye maçı öncesi Ronaldo'dan paylaşım! "Yolumuz kolay değil"
2022 Dünya Kupası Elemeleri play-off turunda Portekiz sahasında A Milli Futbol Takımı'mızı ağırlayacak. Mücadele öncesi Portekiz'in dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo'dan paylaşım geldi. İşte detaylar...
Milli Takım Haberleri Yayın Tarihi: 22.03.2022- 16:44
Alman hakem Daniel Siebert'in düdük çalacağı kritik karşılaşma, 24 Mart Perşembe günü TSİ 22.45'te, Porto kentindeki Dragao Stadı'nda oynanacak.
Beş kez Ballon d'Or kazanan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, kariyerinin son küresel çapta turnuvasına katılmak için elinden gelen her şeyi yapacak.