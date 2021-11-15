A Milli Futbol Takımı'mız nasıl Dünya Kupası'na katılabilir! 12 takımdan 3'ü Dünya Kupası'na gidecek

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda yer alan A Milli Futbol Takımı'mız, Karadağ maçına odaklandı.eni format gereği artık Dünya Kupası’na katılmak için Play-Off’ta iki tur birden geçmek gerekiyor. İşte Türkiye'nin Dünya Kupası'na katılma olasılıkları...

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda yer alan A Milli Futbol Takımı'mız, 9. maçlar sonunda avantajı kaptı. Zayıf rakibimiz Cebelitarık'ın 6-0'la geçtik, Norveç'in Letonya ile 0-0 berabere kalmasıyla +1 averajla Vikingler'in önüne geçtik. Stefan Kuntz yönetimindeki Ay Yıldızlı ekibimiz, lider Hollanda'nın Karadağ deplasmanında yıkılması ve 2-0 öne geçtiği maçtan 2-2'lik eşitlikle ayrılmasıyla iştahını kabarttı. Artık tek yapmamız gereken salı akşamı Karadağ'dan zaferle dönmek. Hollanda ile Norveç de kader maçında kozlarını paylaşacak. Hollanda liderlik yolunda +23 averajıyla büyük avantaja sahip. Kara bulutları dağıtan Milli Takımımız, alınacak skorlara göre direkt Dünya Kupası bileti de alabilir.



Gruplarını lider tamamlayan 10 takım, doğrudan 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılacak. Grup ikincisi 10 takım ile UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek 2 ekip ise play-off maçlarına çıkarak Dünya Kupası vizesi arayacak. Tek maç eleme usulüyle oynanacak 12 takımlı Play-Off maçlarının ardından Dünya Kupası'na katılacak diğer 3 ülke de belli olacak.

Play-Off'ta kaç tur geçmek gerekiyor?

Eğer Play-Off'a kalırsak, Katar yolumuz uzayacak. Yeni format gereği artık Dünya Kupası'na katılmak için Play-Off'ta iki tur birden geçmek gerekiyor. Şu anda seri başı değiliz ancak son maçların ardından bu durum tam olarak netleşecek. 24-25 Mart 2022'de oynanacak Play-Off yarı finallerinde seri başı takımlar kendi sahalarında olacak. 28-29 Mart'taki finallerde ise ev sahibi olacak takımlar kurayla belirlenecek.

Türkiye 3. kez Dünya Kupası vizesi almaya çalışacak

Daha önce 1954 ve 2002 yıllarında Dünya Kupası'na katılan A Milli Takım, aynı başarıyı 3. kez tekrarlamak amacıyla sahaya çıkacak. Son katıldığı Güney Kore ve Japonya'da düzenlenen 2002 Dünya Kupası'nda elde ettiği üçüncülükle turnuva tarihindeki en başarılı derecesini elde eden Ay-Yıldızlılar, Avrupa Elemeleri'nde G Grubu'nda Hollanda, Norveç, Karadağ, Letonya ve Cebelitarık ile karşılaştı.

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