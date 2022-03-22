Portekizli futbolcu, "Trabzonspor'un başarısı benim için şaşırtıcı değil. Türkiye'de olduğum dönemlerde de hep bir projeye sahiplerdi. Trabzonspor'da oynayan arkadaşlarım vardı. Bana her zaman kulübün proje ve organizasyon anlamında çok iyi olduğunu söylediler. Bu projelerin gerçekleşmesi bazen zaman alabilir, 3-4 yıl gecikebilir ama bence bu sezon Trabzonspor layıkıyla şampiyon olacaktır." açıklamasını yaptı.

Beto, ligin ikinci sırasındaki İttifak Holding Konyaspor'u sezonun en dikkat çeken ekibi olarak gördüğünü ifade etti.