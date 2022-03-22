Göztepe'de 2017-2020 yılları arasında forma giyen "Beto" lakaplı Portekizli kaleci Antonio Alberto Bastos Pimparel, Türkiye'nin Portekiz karşısında kazanabilmesinin sırrının, yakalayacağı çok az fırsatı gole çevirmek olacağını söyledi.
Beto'dan Portekiz maçı yorumu! "Türkiye çok rekabetçi"
2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turunda A Milli Futbol Takımı'mız, Portekiz'le karşı karşıya gelecek. Portekiz-Türkiye maçı öncesinde bir dönem ülkemizde Göztepe forması giyen Beto, değerlendirmelerde bulundu. İşte o sözler...
Beto, FIFA Dünya Kupası Elemeleri play-off turu yarı finalinde 24 Mart Perşembe günü Porto'daki Dragao Stadyumu'nda oynanacak Portekiz-Türkiye karşılaşması öncesi değerlendirmede bulundu.
"Bu maçta nasıl bir Türkiye olacağı konusunda kafamda çok büyük şüpheler var." diyen Beto, Avrupa ve Dünya Kupası elemelerinde gördüğü Türkiye ile son Avrupa Şampiyonası'ndaki Türkiye'nin çok farklı olduğunu dile getirdi.