İŞTE ALTINTOP'UN AÇIKLAMALAR:

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop açıklamalarda bulundu.

Biz burada Portekiz ile oynuyoruz. Kendileri zaten favori. Ama biz burada yeni hocamızla bir hava yakaladık, bunu sürdürmek istiyoruz. Sadece sonuç olarak da değerlendirmeyeceğiz. Her şeyimizi ortaya koyarak bir final oynamak istiyoruz.

Oyuncularımızla iletişimimizi arttırdık. Oyun planı üzerine konuştuk. Rakip takımı analiz ettik. Bugünden itibaren daha çok takım havasını yakalayarak ve dinlenerek geçireceğiz.



Yusuf Yazıcı, inanılmaz bir şampiyonluktan sonra farklı nedenlerden dolayı oynama fırsatı çok bulamadı. Kötü oynadı da diyemezsiniz. Takım değiştirerek cesaret gerektiren bir şey yaptı. Çok şükür, yeni takımında skora katkı yapıyor. Bu bizim için de önemli.



En zor kura diyebiliriz ama böyle tekli maçlarda neler olabileceğini biliyoruz. Portekiz'i daha önce hazırlık maçında yenmiştik. Amacımız belli, turu geçmek istiyoruz.