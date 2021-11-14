SON DAKİKA: Karadağ - Türkiye maçının hakemi belli oldu!
Son dakika spor haberi: A Milli Futbol Takımı'mızın 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda deplasmanda Karadağ ile oynayacağı maçı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Daniel Siebert yönetecek.
2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda mücadele eden A Milli Futbol Takım'ımız, gruptaki son maçında Karadağ deplasmanına konuk olacak.
Cebelitarık'ı 6-0 mağlup eden ve Norveç'in Letonya'ya puan kaybetmesinin ardından 2. sıraya yükselen Ay-Yıldızlılar, rakibiyle 16 Kasım Salı günü TSİ 22.45'te kozlarını paylaşacak.
Dünya Kupası'nda direkt katılma ve Play-Off'a kalma yolunda hayati öneme sahip Karadağ - Türkiye maçının hakemi belli oldu. Mücadeleyi Almanya Futbol Federasyonu'ndan Daniel Siebert yöneteceği açıklandı.
Podgorica Şehir Stadı'nda oynanacak müsabakada düdük çalacak Siebert'in yardımcıları Jan Seidel ve Christian Gittelmann olacak.
Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini Tobias Reichel yapacak. Maçta Sascha Stegemann VAR, Katrin Rafalski ise AVAR olarak görev alacak.
Türkiye, Daniel Siebert yönetiminde çıktığı tek müsabakada yine Karadağ ile karşılaşmış ve hazırlık maçını 1-0 kazanmıştı.
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