İngiltere Premier Lig'de Wolverhampton Wanderers'ta forma giyen orta saha oyuncusu Ruben Neves, sakatlığı nedeniyle 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off'larında Türkiye ile karşılaşacak Portekiz Milli Takımı'nın aday kadrosundan çıkarıldı.
Portekiz-Türkiye maçı öncesi flaş gelişme! Portekizli yıldız aday kadrodan çıkartıldı
Portekiz-Türkiye maçı öncesi Portekiz cephesinde sakatlık şoku yaşanıyor. 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off'larında Türkiye ile karşılaşacak Portekiz Milli Takımı'nda yıldız oyuncu sakatlığı nedeniyle aday kadrosundan çıkarıldı. İşte detaylar...
Portekiz Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, sakatlığı nedeniyle orta saha oyuncusu Neves'in yerine Porto'dan Vitinha kadroya dahil edildi.
Dragao Stadı'nda Türkiye ile 24 Mart ve turu geçmesi halinde 29 Mart'ta play-off maçlarına çıkacak Portekiz'in 25 kişilik kadrosu şöyle: